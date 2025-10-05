Odegaard, baja con Noruega para los partidos contra Israel y Nueva Zelanda

El centrocampista noruego no podrá estar en el partido clasificatorio al Mundial de 2026 contra Israel ni en el amistoso contra Nueva Zelanda, confirmó este domingo el club londinense.

En el triunfo por 2-0 contra el West Ham United, Odegaard se convirtió en el primer futbolista en la historia de la Premier League en ser sustituido antes del descanso en tres encuentros seguidos. Las dos primeros lesiones fueron en el hombro mientras que esta fue un problema en la rodilla.

"Martin Odegaard ha sido desconvocado para los partidos de Noruega contra Israel y Nueva Zelanda por una lesión en el ligamento medio colateral de su rodilla izquierda durante la primera parte de la victoria contra el West Ham United", dijo el Arsenal en un comunicado.

"Martin será tratado por nuestro equipo médico durante el parón por fútbol de selecciones, con el objetivo de volver lo más pronto posible", añadió el club.

Tras el parón, el Arsenal se medirá al Fulham el 18 de octubre y tres días después recibirá al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium.