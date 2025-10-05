Palmeiras remonta dos goles en contra y vence al São Paulo gracias a la dupla Flaco-Roque

São Paulo, 5 oct (EFE).- Palmeiras se impuso este domingo por 3-2 al São Paulo, después de remontar dos goles en contra en la vigésimo séptima jornada de la liga, gracias al impulso de la dupla atacante formada por el argentino 'Flaco' López y Vitor Roque.