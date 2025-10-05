Premier League: City, con gol de Haaland

El equipo de Pep Guardiola, que arrancó el fin de semana en séptima posición, entra al Top-5 con 13 puntos, uno menos que el Tottenham (3º) y Bournemouth (4º). El Arsenal se irá al parón internacional como líder (16 puntos) por delante del Liverpool (15 puntos).

El Crystal Palace, una de las sorpresas del inicio de la temporada, concedió su primera derrota en seis meses al caer 2-1 contra el Everton, mientras que el Nottingham Forest volvió a caer en la cancha del Newcastle (2-0).

Siete partidos después, el Wolverhampton sigue sin conocer la victoria. A los de Vitor Pereira se les escapó el triunfo contra el Brighton, con el paraguayo Diego Gómez, en el minuto 87, cuando un cabezazo de Jan Paul van Hecke puso el 1-1 definitivo.

* Resultados de la séptima ronda: Viernes: AFC Bournemouth 3-Fulham 1, Sábado: Leeds 1-Tottenham 2, Arsenal 2-West Ham 0, Manchester United 2-Sunderland 0, Chelsea 2-Liverpool 1; Domingo: Wolverhampton 1-Brighton 1, Aston Villa 2-Burnley 1, Everton 2-Crystal Palace 1, Newcastle 2-Nottingham 0 y Brentford 0-Manchester City 1.

