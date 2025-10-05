Ramón Sosa lidera la épica remontada del Palmeiras en el clásico

El encuentro, correspondiente a la vigésimo séptima jornada del Brasileirão, comenzó cuesta arriba para el equipo dirigido por Abel Ferreira, que encajó los goles de Luciano y Tapia en la primera mitad. Sin embargo, el intervalo sirvió para que Palmeiras corrigiera errores y regresara al campo con una intensidad arrolladora.

La remontada se gestó en el segundo tiempo. A los 24 minutos, Vitor Roque aprovechó un pase cruzado para descontar. Cuatro minutos después, el argentino Juan Manuel ‘Flaco’ López empató el partido. El impulso ofensivo del Verdão fue apuntalado por la buena química de esta dupla, que acumula 17 goles en el torneo brasileño.

O NOME DA VIRADA NO CHOQUE-REI! VOCÊ TEM ESTRELA, SOSA! 🌟 pic.twitter.com/uA8pjBbdXf — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 5, 2025

La guinda del pastel la puso Ramón “Amiguito” Sosa. El delantero paraguayo, que ingresó a los 65 minutos en sustitución de Felipe Anderson, coronó la hazaña al marcar el gol definitivo de cabeza. Este tanto representa el segundo gol de Sosa con la camiseta del Palmeiras y aseguró la victoria en un partido clave.

En el duelo también hubo destacada presencia paraguaya. El capitán Gustavo Gómez fue titular y disputó los 90 minutos con Palmeiras, mientras que Damián Bobadilla también arrancó de titular en São Paulo y fue reemplazado a los 54 minutos. Con este resultado, y con dos partidos menos disputados, Palmeiras se posiciona con 55 puntos en la tabla, empatado con el líder Flamengo, manteniendo viva la lucha por el título del Brasileirão.

