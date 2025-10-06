Clausura Argentino: River Plate en caída librec, con cinco derrotas de seis

Rosario Central se impuso a River Plate en un partidazo vibrante que dejó complicado al Millonario, que acumula cinco derrotas en sus últimos seis encuentros en todas las competencias, y tres caídas en fila en el Clausura.

Sin embargo, el encuentro empezó mejor para River, que ganaba desde temprano con un gol de acento colombiano marcado por Miguel Borja (10’) tras una asistencia magistral de Juan Fernando Quintero.

Pero la alegría duró poco para los dirigidos por Marcelo Gallardo. Rosario Central se volcó a buscar el empate con la batuta del campeón del mundo Ángel Di María, hasta que en una pelota parada el centrocampista Franco Ibarra (21’) tomó un rebote dentro del área para fusilar a Franco Armani.

En la segunda mitad, el local hizo valer el hombre de más (expulsado Juan Portillo en River) con Di María como protagonista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras un centro peligroso del “Fideo”, Ignacio Malcorra (57’) atrapó el rebote y estampó un zurdazo potente para el 2-1 definitivo para el Canalla.