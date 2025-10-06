El uruguayo Pezzolano impulsa al Watford

El equipo ha encontrado en su estadio, el Vicarage Road un verdadero fortín con dos triunfos consecutivos frente al Hull City (2-1) y al Oxford United (2-1), ambos con remontada incluida, que han permitido que el Watford encadene dos victorias como local por primera vez desde diciembre de 2024.

Con 10 puntos en su estadio, los de Pezzolano son el tercer mejor equipo de la liga en casa, empatados con Middlesbrough y Hull, y a solo un puntos del Ipswich y del Preston, que lideran esa clasificación parcial.

El carácter ofensivo del equipo se reflejó este fin de semana contra el Oxford United, con 27 disparos, su cifra más alta en un partido de liga en los últimos seis años y solo superado por los 31 remates ante el Arsenal en la Premier League en septiembre de 2019.

Bajo la dirección del uruguayo, que llegó al club en mayo de 2025, cinco meses después de abandonar la Liga española, destituido en el Valladolid, el conjunto ha recuperado la vocación ofensiva y el dominio de la posesión convirtiéndose en un rival incómodo y cada vez más competitivo.

En lo individual, destacan especialmente el marroquí Imran Louza, líder ofensivo del equipo con dos goles y dos asistencias, a pesar de haberse perdido tres partidos por sanción y el joven Nestor Irankunda, de solo 19 años que ha irrumpido como la gran revelación del curso sumando dos goles y una asistencia.

Jeremy Ngakia, autor del doblete frente al Oxford, y Luca Kjerrumgaard también cuentan con dos tantos cada uno.

Considerado inicialmente fuera del top 10 en las apuestas para ascender, el Watford se ha ganado ahora el respeto de la categoría gracias a un juego atrevido, vertical y ambicioso donde el Vicarage Road ha recuperado su papel de escenario prácticamente inexpugnable, un factor clave en una liga tan larga y exigente como la Championship.

El club, que tiene entre sus símbolos a Elton John como presidente vitalicio honorario, parece haber encontrado en Pezzolano un técnico capaz de devolverle la ilusión, que si mantiene esta línea ascendente, no solo seguirá desafiando las estadísticas, sino que puede soñar con volver a pelear por un lugar en la élite del fútbol inglés.