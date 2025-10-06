Olimpia volvió a ceder en la Copa Libertadores Femenina

Con un agónico gol que llegó al segundo minuto añadido después de los 90 y en una confusa jugada que la terminó por concretar la japonesa Ichika Egashira, las de Almagro se llevaron su primera victoria en el certamen.

El cuadro decano no logra despegar en la competencia, luego de estar a poco de sumar su primer punto, finalmente cedió ante San Lorenzo, sumando su segunda derrota tras la del viernes frente a Colo Colo de Chile, por 0-2.

Las franjeadas terminaron protestando una posible mano de la delantera de San Lorenzo, antes de ceder el pase a Egashira, quien frente al arco se encargó de sellar el triunfo de las “santitas” para sumar sus primeros tres puntos.

Ya sin chances de avanzar, Olimpia cierra su participación en la Copa Libertadores Femenina el jueves a las 20:00 (hora paraguaya) frente a São Paulo, que en su estreno había vencido a San Lorenzo por 2-0.

Por su parte, el otro representante paraguayo, Libertad, que empató en su debut ante Deportivo Cali (1-1), disputaba este lunes su segundo encuentro del Grupo D ante Universidad de Chile, y cierra el jueves con Nacional de Uruguay.