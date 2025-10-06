Presidente de Federación Española cree que "proximidad geográfica" dará aliciente a Copa

Para esta edición, la Real Federación Española de Fútbol ha introducido una novedad en el sorteo de las dos primeras rondas, que está condicionado, aparte de por la condición de local del rival de inferior categoría, también por la proximidad geográfica, dividiéndose la geografía del país en cuatro grupos.

"La Copa del Rey es el torneo más importante que tiene la casa y ver la implicación de tantas ciudades y pueblos de España es maravilloso. Es una fiesta la Copa y creo que la proximidad geográfica le va a dar más aliciente. Las aficiones se podrán desplazar y además se evitarán gastos importantes para una primera o segunda eliminatoria", dijo Louzán, antes del sorteo de la primera eliminatoria que se celebra en la sede de la RFEF, en la localidad madrileña de Las Rozas.

"Agradezco también de forma sincera a los clubes de fútbol profesional que hacen un gran esfuerzo y hacen muy grande la Copa. Esta es la verdadera fiesta del fútbol en España y estamos muy ilusionados con el arranque", comentó.

El Barcelona es el vigente campeón de la Copa del Rey, tras imponerse en la prórroga por 3-2 al Real Madrid en la final disputada en Sevilla en abril pasado.

