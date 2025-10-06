Vídeo: El gol de Ramón Sosa en el agónico triunfo de Palmeiras

Palmeiras venció 3-2 al São Paulo por la fecha 27 de la Serie A de Brasil. En el duelo de paraguayos, el Verdão de Gustavo Gómez y Ramón Sosa superó al Tricolor de Damián Bobadilla con un tanto del ex Olimpia. El mediocampista ofensivo ingresó a los 65 minutos y convirtió de cabeza, a los 89′, el tanto de la victoria en el estadio Morumbí. El atacante de 26 años, convocado por Gustavo Alfaro para la gira asiática, anotó por segunda vez en el certamen.

El gol de Ramón Sosa para la victoria de Palmeiras