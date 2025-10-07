Ecuador jugará amistosos contra Corea del Norte y Camerún antes del Mundial de Marruecos

Guayaquil (Ecuador), 7 oct (EFE).- La selección juvenil de Ecuador jugará amistosos contra Corea del Norte y Camerún los días 11 y 13 de octubre, previo al Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos, anunció este martes la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).