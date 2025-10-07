El Watford planea el despido de Pezzolano y la contratación de Javi Gracia

Los 'Hornets', que han tenido 16 entrenadores en la última década, han decidido en apenas unas horas despedir al uruguayo pese a haber conseguido siete de los últimos nueve puntos en el Championship (Segunda división inglesa) y ser el tercer mejor equipo de la categoría en casa.

Sin embargo, la directiva, que no se caracteriza por tener paciencia con sus técnicos, ha optado por echar a Pezzolano, que llegó al club este verano y apenas ha podido dirigir diez partidos entre copa y Championship, con el Watford en undécima posición, a tres puntos del playoff. Un buen resultado para un equipo que no estaba dentro del top 10 de candidatos a ascender a la Premier League.

Para Gracia, esta será su segunda aventura en el Watford, al que ya dirigió entre enero de 2018 y septiembre de 2019, siendo uno de los técnico más longevos de los últimos años.

Los salvó en dos temporadas consecutivas y los llevó a la final de la FA Cup por segunda vez en su historia y primera en 35 años, cayendo goleado por el Manchester City de Pep Guardiola. Tras un mal inicio de la temporada 2019-2020, el técnico español fue despedido.

Desde entonces, Gracia pasó por el Valencia, el Al Sadd de Catar y el Leeds United, al que entrenó apenas durante doce partidos entre febrero y mayo de 2023.