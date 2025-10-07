Jordi Alba se retira del fútbol, con el Inter Miami

El defensor de 36 años pondrá fin a una gloriosa carrera profesional de 17 años en la que se atiborró de títulos con el FC Barcelona y la selección de España, incluidos los de la Eurocopa de 2012 y la Liga de Campeones de Europa en 2015.

Lea más: Messi reacciona a la retirada de Jordi Alba

“Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad, porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible, y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones”, dijo el marcador de punta en un video en Instagram.

El anuncio de su partida es un nuevo baldazo de agua fría para Las Garzas, luego de que otro español, el extraordinario mediocentro defensivo Sergio Busquets, avisara a finales de septiembre que colgará las botas al término de la actual campaña de la MLS.

Busi fue el primero de los llamados Cuatro Fantásticos del Inter, que también integran Messi y el uruguayo Luis Suárez, en poner una fecha de despedida. Todos ellos, de entre 36 y 38 años de edad.