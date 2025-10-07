Mundial Sub 17 Femenino: La chicas partieron rumbo a Marruecos

Con mucha ilusión y el apoyo de familiares y amigos, las chicas subieron al avión para llevar la representación guaraní al Mundial FIFA Sub 17 Femenino, que se disputará en Marruecos.

Lea más: ¡La Albirroja es campeona del Sudamericano Femenino Sub 17!

Paraguay obtuvo su pasaporte al Mundial luego de adjudicarse el Campeonato Sudamericano Sub 17 en Colombia, venciendo en el último juego del hexagonal final a Ecuador por 1-0, con gol de el tanto de la goleadora Claudia Martínez.

Las 21 convocadas por la entrenadora de la Albirroja Femenina Sub 17, Luz Guimaraes, son las siguientes: Estefani Rivas (Olimpia), Tamara Amarilla (Cerro Porteño), Paloma Verón (General Caballero), Bárbara Almeida (Olimpia), Fiorella González (Olimpia), Jazmín Pintos (Guaraní), Denisse Leiva (Cerro Porteño), Liz González (Cerro Porteño), Jimena Moreno (Olimpia), Erika Figueredo (Olimpia), Fiorella Aquino (Libertad), Florencia Cáceres (Sol de América), Jazmín Rolón (Cerro Porteño), Kiara Florentín (Guaraní), Maite Muss (Olimpia), Victoria Orué (Olimpia), Allison Bareiro (Olimpia), Claudia Martínez (Olimpia), Cynthia Grigo (Olimpia), Sara Giménez (Guaraní) y Yuliza Franco (Olimpia).

La Selección Nacional forma parte del grupo F junto a las selecciones de Zambia, Nueva Zelanda y Japón.

El debut de la Albirroja Femenina está previsto para el domingo 19 de octubre ante el representativo de Zambia, a partir de las 16:00 hora de nuestro país.