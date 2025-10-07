Otamendi y Caicedo se perderán el estreno de Argentina y Ecuador en el Mundial 2026

Otamendi fue expulsado con roja directa el 9 de septiembre en el partido de las eliminatorias sudamericanas del Mundial que enfrentó a ambos equipos en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil y Caicedo recibió dos amarillas. Ambos también fueron multados con 5.000 dólares cada uno.

Asimismo, la Federación Ecuatoriana fue multada con 1.500 francos suizos por el encendido de bengalas y lanzamientos de objetos al campo, la Boliviana con 15.000 por fallos en el mantenimiento de la seguridad dentro y fuera del estadio en el partido ante Brasil.

Por otro lado, el jugador turco Baris Alper Yilmaz ha sido sancionado con dos encuentros de suspensión, en tanto que el seleccionador de Georgia, el francés Willy Sagnol, deberá cumplir uno, con lo que no podrá sentarse en el banquillo en el próximo encuentro ante España, y la Federación otomana deberá pagar 19.000 por fallos en el sistema de seguridad y lanzamiento de objetos, así como disturbios durante los himnos, en el encuentro contra el cuadro de Luis de la Fuente.

El nicaragüense Jason Coronel deberá cumplir dos partidos de suspensión tras el partido ante Costa Rica del 5 de septiembre, y la Asociación Salvadoreña ha sido multada con 50.000 y obligada a jugar un partido con un número limitado de espectadores con un 15 % de restricción, por abuso racista y problemas de seguridad en el choque ante Surinam, misma pena que se ha impuesto a Croacia por los incidentes acaecidos en el encuentro ante Montenegro y casi la misma que a Serbia (restricción del 20 %) y multa de 80.000.

