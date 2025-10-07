Palhinha: "Portugal tiene mucha hambre de ganar títulos"

"Veo una selección muy unida y con mucha hambre de ganar títulos. Estamos muy motivados, no sólo los jugadores, sino también el cuerpo técnico", dijo Palhinha en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, sede de la federación nacional, a las afueras de Lisboa.

"Estamos atravesando una etapa en la que miramos al lado y sentimos la confianza en el compañero que está a nuestro lado", añadió.

Portugal se enfrentará el día 11 a Irlanda y el 14 a Hungría, partidos de clasificación para el Mundial de 2026 que se disputarán ambos en Lisboa, donde el combinado dirigido por el español Roberto Martínez podría sentenciar ya su clasificación.

Según Palhinha, la selección portuguesa busca "clasificarse lo antes posible", y poder hacerlo en casa ante su afición sería "el escenario ideal".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Palhinha, de 30 años, está actualmente cedido por el Bayern de Múnich al Tottenham inglés, donde siente "la total confianza" del club londinense, lo que le ha permitido recuperar el ritmo tras una temporada discreta en Alemania.

"Creo que simplemente he tenido las oportunidades que quizá no tuve en el pasado (...) Y estas oportunidades me están permitiendo demostrar lo que soy capaz de lograr. Estoy muy feliz y contento con este nuevo reto y solo quiero disfrutarlo", afirmó.

Portugal lidera actualmente el grupo F tras sus victorias sobre Armenia (0-5) y Hungría (2-3), y podría asegurar en los próximos partidos su presencia en la competición que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos el próximo año.