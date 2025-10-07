Paraguayos González y Ojeda dicen que partidos ante Japón y Corea serán claves para crecer

"Van a ser partidos muy importantes para nosotros, para nuestro crecimiento, también para lo que se viene para el Mundial", indicó González, en declaraciones cedidas por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), desde la ciudad de Osaka, donde los jugadores están concentrados.

El amistoso entre Paraguay y Japón está pautado para este viernes en el Panasonic Stadium Suita. Cuatro días después, los paraguayos se enfrentarán a Corea del Sur.

El delantero del Atlas mexicano describió a sus rivales como equipos "muy dinámicos, que siempre están jugando al cien" por ciento.

González, quien fue convocado por primera vez a la selección paraguaya, consideró que su debut con el equipo de su país será "único".

Por su parte, Ojeda, que milita en el Real Salt Lake de Estados Unidos, dijo que esta gira por Asia es importante para demostrar la preparación de Paraguay ante equipos que consideró "fuertes".

"Estos partidos van a ser fundamentales para ver cómo estamos preparados para el Mundial y hay que demostrar contra estos países que son fuertes", agregó el mediocampista, quien aseguró que la Albirroja buscará estar lista para "grandes cosas".

El conjunto paraguayo también disputará amistosos contra México y Estados Unidos, el 15 y 18 de noviembre, respectivamente.

Quince años después de su última participación mundialista (Sudáfrica 2010), la Albirroja logró su clasificación directa a la cita de 2026 en el sexto lugar de las eliminatorias sudamericanas.