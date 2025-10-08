Ceferin: "Nunca organizaremos una competición para 12 clubes"

"Hemos superado crisis sin precedentes, desafiando las tradiciones y haciéndonos más fuertes que nunca. Hemos superado guerras, epidemias y trastornos económicos, pero el fútbol europeo ha salido fortalecido y se asemeja al espíritu de los gladiadores", declaró en la reunión de la recientemente renombrada EFC -European Football Clubs- (antigua ECA).

"Demostramos ese coraje cuando decidimos reformar las competiciones de clubes, algo que se ha visto recompensado porque ha generado valor dentro y fuera del campo", añadió.

El presidente de la UEFA cargó contra el proyecto de Superliga: "Europa establece los estándares en lo que respecta al fútbol mundial y desde fuera ha habido intentos de reformar nuestro deporte, pero nunca organizaremos una competición para 12 clubes. El fútbol tiene que ser inclusivo, que todos tengan una oportunidad de ganar las mejores competiciones"

"Promovemos un fútbol inclusivo que sea un ancla en los momentos difíciles que vivimos. El fútbol es un lugar al que todos pertenecemos. Ante las crisis políticas y sociales, necesitamos algo que nos una, y el fútbol tiene ese papel y debemos conservarlo", sentenció.

La EFC se fundó como ECA (European Club Association) en 2008 con 137 miembros y actualmente engloba a unos 800 clubes de fútbol europeos de más de 55 países.