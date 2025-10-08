EEUU desafía la jerarquía de Italia por un cupo en los cuartos de final

Ambas selecciones cerraron con derrotas la fase de grupos, los estadounidenses cayeron con Sudáfrica (2-1), pero antes fueron más consistentes, especialmente, con su triunfo ante Francia (3-0), y su debut con Nueva Caledonia (9-1).

Los italianos perdieron con Argentina 1-0, pero las dudas las sembraron con su empate ante Cuba (2-2), después de un triunfo inicial ante Austrlia (1-0).

Así llegan para dirimir un lugar en cuartos de final, instancia en la que se enfrentarán con el vencedor entre el sorprendente Marruecos y Corea del Sur, el próximo domingo 12, con la ventaja de continuar en esta misma ciudad sede.

Mientras la 'Azzurra' había jugado en Valparaíso, Estados Unidos lo hizo en el Estadio El Teniente, donde la afición les ha hecho sentir como locales, según confesó el delantero del Real Salt Lake City Marcos Zambrano, y esperan que sea un factor a favor.

Cremaschi, cedido por Inter Miami al Parma italiano, ha sido la brújula del ataque norteamericano, pero tendrá la responsabilidad de confirmarlo ante un mediocampo italiano que lidera el volante de la Roma Mattia Mannini, que juega en la Serie B con el SS Juve Stabia.

Para la zaga italiana, la velocidad y potencia de los atacantes Zavier Gozo, del Real Salt Lake City, y Cole Campbell, del alemán Borussia Dortmund, serán las principales preocupaciones del partido.

Pero los dirigidos por el técnico italiano Carmine Nunziata necesitan romper su escasez goleadora, la de los arietes del Inter Mattia Mosconi, que no ha podido marcar en tres partidos previos, y Jamal Iddrissou con una sola diana.

La 'Azzurra', con muchos jóvenes promesas de grandes clubes de la Serie A, no ha sido arrolladora en sus primeros encuentros, apoyados en la generación de juego para llegar al ataque han creado muchas opciones de gol, pero han tenido una baja efectividad en los remates.

Una de sus figuras más destacadas, el mediocentro ofensivo salido del Milan y ahora en el Catanzaro, Mattia Liberali, ha jugado poco, pero es el jugador talentoso capaz de quebrar sólidas y ordenadas defensas como la estadounidense.

Aunque Estados Unidos ha tenido mejores registros, hasta el momento, la jerarquía obliga a Italia a buscar el camino para imponerse en este duelo y confirmar por qué en las últimas cuatro ediciones del certamen ha estado en el podio.

La 'Azzurra' fue tercera en 2017, ocupó el cuarto lugar en 2019 y jugó la final hace dos años.

. Estados Unidos: Adam Beaudry; Luca Bombino, Joshua Wynder, Noah Cobb, Reed Baker-Whiting; Matthew Corcoran, Pedro Soma, Benjamín Cremaschi; Zavier Gozo, Marcos Zambrano y Luke Brennan. Seleccionador: Marko Mitrovic.

. Italia: Alessandro Nunziante; Francesco Verde, Christian Corradi, Andrea Natali; Emanuel Benjamín, Alessandro Berreta, Lorenzo Riccio, Javison Idele; Mattia Liberali, Ismael Konate, Alvin Okoro. Seleccionador: Carmine Nunziata.

Cancha: Estadio El Teniente, de Rancagua.