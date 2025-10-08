El Arsenal se fija en el Bernabéu para renovar el Emirates

El club londinense lleva varios meses con la idea de llevar a cabo una renovación de su estadio que amplíe el número de espectadores de los 62.000 actuales a los 80.000 y varios trabajadores del club se desplazaron a Madrid para visitar el estadio madridista, que recientemente sufrió una reconstrucción de más de 1000 millones de euros para convertirlo en un estadio multiusos que puede albergar conciertos, partidos de otros deportes como la NHL y espectáculos.

El Arsenal se mudó del antiguo Highbury al Emirates Stadium en 2006, lo que supuso un gran impulso en las finanzas del equipo, que pasó a ingresar más de 100 millones de euros por día de partido con la mudanza de estadio. Sin embargo, esta inyección de dinero está estancada en las últimas dos décadas y el año pasado alcanzó los 150 millones de euros por día de partido.

Con una renovación, el Arsenal desea ponerse a la altura del Tottenham Hotspur, cuyo nuevo estadio inaugurado en 2019 tiene capacidad para 63.000 espectadores.

Esta iniciativa podría requerir unas obras que obligaran al Arsenal a trasladarse de forma momentánea a Wembley para jugar sus encuentros, como ya les pasó a los 'Spurs' entre 2017 y 2019.

Esto no tendría incidencia en la Eurocopa de 2028 que organiza Reino Unido e Irlanda porque el Emirates no optó a ser una de las sedes del torneo.

Tanto Chelsea como Manchester United son otros dos de los clubes de la Premier League que tienen en mente una renovación y/o construcción de un nuevo estadio. En los últimos meses, Liverpool y Manchester City han finalizado las obras para renovar dos de sus tribunas y aumentar la capacidad de sus estadios ligeramente.