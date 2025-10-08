El Watford despide a Pezzolano y contrata a Javi Gracia

Los 'Hornets', que han tenido 16 entrenadores en la última década, decidieron en apenas unas horas despedir al uruguayo pese a haber conseguido siete de los últimos nueve puntos en el Championship (Segunda división inglesa) y ser el tercer mejor equipo de la categoría en casa.

Sin embargo, la directiva, que no se caracteriza por tener paciencia con sus técnicos, ha optado por echar a Pezzolano por diferencias internas con él.

El uruguayo llegó al club este verano y apenas ha podido dirigir diez partidos entre copa y Championship, con el Watford en undécima posición, a tres puntos del playoff. El Watford partía fuera del top 10 en las apuestas a principios de temporada para subir a la Premier League.

Para Gracia, esta es su segunda aventura en el Watford, al que ya dirigió entre enero de 2018 y septiembre de 2019, siendo uno de los técnico más longevos de los últimos años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los salvó en dos temporadas consecutivas y los llevó a la final de la FA Cup por segunda vez en su historia y primera en 35 años, cayendo goleado por el Manchester City de Pep Guardiola. Tras un mal inicio de la temporada 2019-2020, el técnico español fue despedido.

Desde entonces, Gracia pasó por el Valencia, el Al Sadd de Catar y el Leeds United, al que entrenó apenas durante doce partidos entre febrero y mayo de 2023.