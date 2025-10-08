Jorge Dely Valdés asume el mando del San Francisco y promete trabajo y responsabilidad

Durante su presentación, Dely Valdés aseguró que su llegada al banquillo del conjunto de La Chorrera —conocido como el Monasterio— estará marcada por “trabajo y mucha responsabilidad”, con el objetivo de cerrar de la mejor manera el Torneo Clausura 2025.

El San Francisco marcha actualmente en la segunda posición de la Conferencia Oeste, con 16 puntos, cuando restan cinco fechas para finalizar la primera fase del campeonato.

Dely Valdés llega al club tras dirigir a la selección sub-20 de Panamá en el reciente Mundial de Chile, donde la 'rojita' fue eliminada en la fase de grupos y en el banquillo del San Francisco sustituirá a David Acosta, quien se desempeñaba como entrenador interino.

"El San Francisco Fútbol Club da inicio a una nueva etapa en su historia, presentando oficialmente al cuerpo técnico del equipo mayor, que guiará el rumbo del Poderoso de La Chorrera", publicó el club panameño en su cuenta de Instagram, al darle la bienvenida al nuevo estratega.

Junto a Dely Valdés estarán Rolando Palma como asistente técnico y Juan Guillermo Walker como preparador físico.

"Nuestro Cuerpo Técnico dejó clara su misión: llevar al San Francisco FC a lo más alto, al lugar donde siempre ha tenido que estar", finaliza el mensaje de los "monjes".