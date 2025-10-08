Josh Cavallo: "El fútbol masculino es un lugar muy tóxico para ser gay"

"Cuando vi esos mensajes por primera vez, me rompieron el corazón. Estoy intentando mejorar como jugador y ser el mejor en el campo, pero me atacan por quién soy como persona. Es repugnante. Mi propósito es crear cambio. Eso es por lo que estoy aquí", declaró el australiano quien compagina su carrera deportiva con su labor como activista por la igualdad y la inclusión en el fútbol.

"No pasa más de una semana sin recibir un mensaje. Definitivamente necesitamos mover montañas para revertir esta situación. Todo lo que quiero es jugar al fútbol y ser tratado igual", añadió en una entrevista en la BBC donde criticó a la FIFA por haber organizado el Mundial en Catar y otorgar el de 2034 a Arabia Saudí, países donde la homosexualidad es ilegal.

El centrocampista, que militaba en el Adelaide United cuando anunció su orientación sexual, abandonó este verano Australia para unirse al club inglés que milita en la sexta división.

Cavallo relató haber sufrido una agresión en una gasolinera en Australia por alguien que le reconoció: "Fue un momento aterrador. Pensé que esto era real y que había gente que quería hacerme daño".

Su mensaje, titulado Josh's Truth, se viralizó y generó apoyo de clubes como el Liverpool y figuras como Gerard Piqué y Jürgen Klopp, aunque le convirtió en blanco de abusos por parte de aficionados y desconocidos.

"Solo hay que ir a un partido y ver el ambiente de masculinidad tóxica que existe. Todavía queda mucho por hacer para que el fútbol sea un espacio seguro para personas como yo", señaló el australiano que reconoció que todavía existen muchos temores a declararse abiertamente homosexual.