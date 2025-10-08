Fútbol Internacional

Luca Zidane, “orgulloso” de representar a Argelia en las Eliminatorias

El guardameta franco-argelino Luca Zidane, hijo de la leyenda Zinedine Zidane, declaró este miércoles estar “orgulloso” de representar a la selección del país de origen de sus abuelos. Estas declaraciones se produjeron justo antes de que Argelia disputara uno de sus dos cruciales partidos clasificatorios para el Mundial 2026.

Por ABC Color
08 de octubre de 2025 - 19:01
Luca Zidane Fernández (27 años), portero que representa a la selección de Argelia. hijo del legendario futbolista francés, Zinedine Zidane.
En una rueda de prensa en Orán, donde la selección se enfrenta a Somalia este jueves, Luca Zidane afirmó: “Estoy muy contento por estar aquí. Es un orgullo para mí y daré todo al 100% para que el pueblo argelino esté orgulloso”. Al ser consultado sobre su decisión, el portero añadió que Argelia “es mi país, mi país de origen y el de mis abuelos”.

Luca Zidane, de 27 años y actual jugador del Granada en la Segunda División española, formalizó su cambio de nacionalidad deportiva a mediados de septiembre. A partir de ahora portará los colores de los “Zorros del Desierto”, tras haber representado a Francia en sus categorías inferiores. Nunca llegó a la selección absoluta francesa, por lo que seguía siendo elegible para jugar con Argelia, país de origen de sus abuelos paternos.

El guardameta enfatizó el apoyo familiar a su elección: “Toda mi familia está orgullosa de mí y está detrás de mí en cada decisión (...) mi abuelo está muy contento de que esté en Argelia y de que haya tomado esta decisión”.

Respecto a la comparación con su padre, Zinedine, insistió: “Mi padre, Zinedine Zidane tuvo su camino, su carrera. Yo tengo mi camino, mi carrera”. El objetivo inmediato está claro: “El primer objetivo es mañana (jueves), es Somalia. Ganar ese partido y lograr la clasificación al Mundial”.

Argelia, líder del Grupo G de la zona África con 19 puntos, tiene una posición muy favorable para certificar su clasificación al Mundial 2026. Sus próximos desafíos son el partido contra Somalia este jueves y el encuentro contra Uganda el próximo martes.

Fuente: AFP

