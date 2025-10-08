Luca Zidane, “orgulloso” de representar a Argelia en las Eliminatorias

En una rueda de prensa en Orán, donde la selección se enfrenta a Somalia este jueves, Luca Zidane afirmó: “Estoy muy contento por estar aquí. Es un orgullo para mí y daré todo al 100% para que el pueblo argelino esté orgulloso”. Al ser consultado sobre su decisión, el portero añadió que Argelia “es mi país, mi país de origen y el de mis abuelos”.

Luca Zidane, de 27 años y actual jugador del Granada en la Segunda División española, formalizó su cambio de nacionalidad deportiva a mediados de septiembre. A partir de ahora portará los colores de los “Zorros del Desierto”, tras haber representado a Francia en sus categorías inferiores. Nunca llegó a la selección absoluta francesa, por lo que seguía siendo elegible para jugar con Argelia, país de origen de sus abuelos paternos.

El guardameta enfatizó el apoyo familiar a su elección: “Toda mi familia está orgullosa de mí y está detrás de mí en cada decisión (...) mi abuelo está muy contento de que esté en Argelia y de que haya tomado esta decisión”.

Respecto a la comparación con su padre, Zinedine, insistió: “Mi padre, Zinedine Zidane tuvo su camino, su carrera. Yo tengo mi camino, mi carrera”. El objetivo inmediato está claro: “El primer objetivo es mañana (jueves), es Somalia. Ganar ese partido y lograr la clasificación al Mundial”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Argelia, líder del Grupo G de la zona África con 19 puntos, tiene una posición muy favorable para certificar su clasificación al Mundial 2026. Sus próximos desafíos son el partido contra Somalia este jueves y el encuentro contra Uganda el próximo martes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fuente: AFP