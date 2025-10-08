Mohamed Salah lidera a Egipto al Mundial 2026 con un doblete

El triunfo fue orquestado por el delantero Mohamed Salah, quien demostró su determinación tras haberse perdido el pasado Mundial de Qatar. El atacante del Liverpool no estaba dispuesto a que su selección volviera a quedar fuera de la gran fiesta futbolística global. Salah fue determinante, dejando sentenciado el encuentro casi desde el inicio.

Apenas a los catorce minutos, el astro egipcio convirtió con su habitual contundencia un excelente pase en profundidad de Trezeguet para poner el marcador en 0-2. Pese a la ventaja temprana, la voracidad de Salah no disminuyó. El delantero redondeó la victoria del conjunto egipcio en el minuto 84 al resolver un pase en largo de Marwen Ateya con un magnífico toque de primera que significó el 0-3 final.

Con estos tres puntos, Egipto asegura su cuarta presencia en una Copa del Mundo, sumándose a sus participaciones en Italia 1934 y 1990, y Rusia 2018. En estas citas previas, cabe recordar que los “Faraones” no lograron avanzar más allá de la fase de grupos.

En otro resultado de la jornada, Ghana todavía no garantizó su lugar en la cita mundialista, pese a golear por 0-5 a la República Centroafricana y afianzarse en la primera plaza del Grupo I. El equipo ghanés, que contó con el centrocampista del Villarreal Thomas Partey (autor de uno de los tantos), necesitaba además de su victoria un tropiezo de Madagascar, lo cual no ocurrió, pues estos se impusieron por 1-2 a Comores.

Fuente: EFE