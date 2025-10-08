Todas las selecciones que ya aseguraron el boleto al Mundial 2026

Egipto es el tercer país de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en asegurar su pase, uniéndose a Marruecos y Túnez. La CAF otorga un total de 9 plazas directas, además de un cupo para la repesca internacional.

La Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) ya ha completado sus eliminatorias, aportando seis clasificados directos: la vigente campeona del mundo Argentina, junto a Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia. Adicionalmente, Bolivia, al concluir en la séptima posición, conquistó la plaza para la repesca.

Asia, mediante la Federación Asiática de Fútbol (AFC), concede ocho plazas directas, de las cuales ya están adjudicadas seis: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia. También otorga un pase para la repesca. Por su parte, la Federación Oceánica (OFC) ya tiene a su único clasificado directo, Nueva Zelanda. Nueva Caledonia participará en la repesca con la esperanza de debutar en un Mundial absoluto.

La Confederación Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) tiene asegurada la presencia de sus tres anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México, clasificados de oficio. Aparte de los coorganizadores, tres equipos más obtendrán plaza directa y dos irán a la repesca.

Actualmente, Europa (UEFA) es la única confederación que se encuentra en plena fase de clasificación y, por el momento, no tiene ningún equipo asegurado en la Copa del Mundo. La UEFA otorga 16 cupos directos.

Resumen de Clasificados al Mundial 2026 (19 equipos):

Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol - Concacaf (3): Estados Unidos, México y Canadá (Anfitriones).

Confederación Sudamericana de Fútbol - Conmebol (6): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Confederación Africana de Fútbol - CAF (3): Marruecos, Túnez y Egipto.

Confederación Asiática de Fútbol - AFC (6): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia.

Confederación de Fútbol de Oceanía - OFC (1): Nueva Zelanda.

