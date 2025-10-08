Pezzolano se despide del Watford: Estábamos en el camino correcto hacia la Premier League

"Watford me ha comunicado que separamos nuestros caminos. Después de meses de trabajo intenso, los resultados confirmaban que estábamos construyendo en la dirección correcta para alcanzar el objetivo de llegar este año a Premier League, con un plantel para lograrlo. Confiábamos plenamente en ello y teníamos la convicción de hacerlo siempre fieles a nuestros principios", expresó el técnico uruguayo en un comunicado, cuyo sustituto será el español Javi Gracia.

Pezzolano, de 41 años, apenas dirigió diez partidos entre la Championship y la Copa, dejando al Watford en la undécima posición, a sólo tres puntos de los puestos de ‘playoff’ y habiendo sumado siete de los últimos nueve puntos en liga.

Además, era el tercer mejor equipo de la categoría como local cuando el club partía fuera del 'top 10' en las apuestas a principios de temporada para subir a la Premier League.

"Quien me conoce sabe que tanto dentro como fuera de la cancha, mis valores, principios y ética son inquebrantables. Trabajo y trabajaré siempre bajo estos códigos sin excepciones", recalcó.

"Quiero agradecer a los futbolistas su actitud, su disposición y el respeto que han mostrado hacia mí y hacia todo el cuerpo técnico. También a los trabajadores del club, cuyo esfuerzo y colaboración diaria valoramos profundamente”, añadió.

"Mi familia y yo nos hemos sentido como en casa desde el primer día, y por eso deseo de corazón que Watford logre el ascenso que tanto merece su gente", completó.