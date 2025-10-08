Portugal es “ejemplo de organización y excelencia” para el Mundial 2030

Infantino ofreció estas palabras en un video pregrabado para la apertura de la ‘Portugal Football Summit’, un evento que se celebra esta semana en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, cerca de Lisboa. El máximo dirigente del fútbol mundial consideró que “Portugal no es solo un país de tradición futbolística extraordinaria, sino también uno de los actores que más ha invertido en el desarrollo, sea en la formación de jóvenes talentos, en el fortalecimiento del fútbol femenino, en la construcción de infraestructuras y en el incentivo a la innovación”.

En esa misma línea, Infantino realzó que el Mundial de 2030, que será organizado en una colaboración histórica entre Portugal, España y Marruecos, representará un “momento histórico”. El presidente de la FIFA también resaltó la importancia de la agenda de esta ‘Football Summit’, indicando que se celebra en “tiempos de grandes desafíos” y “enormes oportunidades”. Alegó que fenómenos como “La globalización, la tecnología, los cambios en los hábitos de consumo, los nuevos formatos de competiciones y la creciente exigencia de responsabilidad social y sostenibilidad: Todo eso nos exige creatividad, coraje, cooperación y un compromiso claro con los valores que hacen el fútbol”.

La relevancia de esta cumbre deportiva también fue destacada por el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, y por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Proença aseguró que este encuentro, al que definió como “la mayor cumbre del mundo” del fútbol, marca el comienzo de “un nuevo capítulo” en la innovación de la historia de este deporte en Portugal. Además, afirmó: “Sumaremos a la discusión a todos los que forman parte de esta enorme comunidad del fútbol, de esta familia del fútbol, desde los jugadores, los entrenadores, los árbitros, dirigentes de los clubes, médicos, enfermeros, masajistas, socios y adeptos, todos juntos”.

Por su parte, el jefe de Estado luso recalcó el rol de Portugal en la visibilización global del fútbol y abogó por marcarse nuevos objetivos con vistas al Mundial 2030. Rebelo de Sousa aseveró: ”Tenemos una ocasión única, que es conquistar Estados Unidos y Canadá. Tenemos que conquistarlos. Nos está faltando esa parte del continente americano”. También señaló las oportunidades en otros continentes, como Asia y Oceanía, para lograr que el fútbol se convierta en un fenómeno más global. Finalmente, añadió: ”El tiempo que tenemos para conseguir esto es de hoy al 2030. Y en 2030 aquí está Portugal, con España y Marruecos, para afirmarse en el mundo".

La ‘Portugal Football Summit’ se celebra hasta el próximo día 11 y contará con la presencia de figuras destacadas del fútbol, incluyendo al director deportivo del FC Barcelona, Deco, exjugadores como el exmadridista Pepe, y representantes de clubes como el Atlético de Madrid o el Athletic de Bilbao.

Fuente: AFP