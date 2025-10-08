Racing de Estrasburgo destaca “los primeros pasos” de Julio Enciso en Francia

El originario de Caaguazú volvió a la actividad oficial después de casi cuatro meses de ausencia. Su último partido había sido el 11 de junio, cuando la Selección Paraguaya cayó ante Brasil en São Paulo por las Eliminatorias Sudamericanas. Este regreso es fundamental, pues el jugador apunta a recuperar su mejor nivel para llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo 2026, donde está llamado a ser la principal figura de la selección albirroja.

Lea más: Julio Enciso reapareció ya sin la cinta protectora en la rodilla

Durante el enfrentamiento contra el Angers, el talentoso futbolista, surgido de las formativas de Libertad, ingresó al terreno de juego en el minuto 72. El club francés compartió imágenes del debut, destacando algunas de sus acciones en los minutos finales, en los cuales participó activamente y recibió el reconocimiento tanto de sus compañeros como de la afición. La publicación estuvo acompañada por el mensaje: “Los primeros pasos de Julio Enciso con la camiseta del Estrasburgo durante el Racing-Angers”.

Les premiers pas de 𝑱𝒖𝒍𝒊𝒐 𝑬𝒏𝒄𝒊𝒔𝒐 sous le maillot strasbourgeois lors de Racing-Angers 🤩🇵🇾



▸ #RCSASCO pic.twitter.com/jt8IM4gASY — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) October 7, 2025

Tras su vuelta a las competencias oficiales, la “joya” paraguaya compartió su alegría en su cuenta de Instagram. “Después de casi 4 meses, volví a pisar una cancha… y no puedo explicar la felicidad que siento. Fueron meses de lucha, de silencios, de fe y de muchas pruebas. Pero también de amor, paciencia y fuerza. Gracias a Dios por darme la oportunidad de volver a hacer lo que tanto amo”, expresó el futbolista, haciendo alusión a los desafíos superados durante su proceso de rehabilitación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta reaparición no solo representa un gran impulso para el club francés, sino que es vital para las aspiraciones de la selección paraguaya, que lo considera una pieza irremplazable de cara al Mundial de 2026. Enciso encara esta nueva etapa con optimismo, con el firme objetivo de recuperar su mejor nivel y consolidar su espacio de preponderancia tanto en Francia como en la escena internacional. Su regreso, tras más de tres meses fuera, es un evento que viene siendo seguido de cerca por los afisionados, tanto del club en el que milita como del combinado guaraní.