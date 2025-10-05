Julio Enciso reapareció ya sin la cinta protectora en la rodilla

Desde el inicio de la actual temporada, “La Joya” había lidiado con la molestia usando una cinta protectora a la altura de la rodilla izquierda, un recurso que le permitió ser fundamental en la exitosa campaña clasificatoria de la Albirroja. Sin embargo, la intervención quirúrgica era inevitable, su último encuentro había sido el 11 de junio, representando a Paraguay en la derrota ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas. A partir de entonces, se centró en un riguroso proceso médico y físico que exigió una gran dosis de esfuerzo y paciencia.

Su debut con el Racing de Estrasburgo se produjo finalmente sin la habitual cinta, una señal clara de la exitosa recuperación de su rodilla izquierda. Él mismo compartió la evidencia del tratamiento superado a través de su cuenta de Instagram. El futbolista reflejó su superación al declarar: “El camino no fue fácil, pero hoy entiendo que cada caída tiene su propósito. Paso a paso, voy a volver a mi mejor versión y recuperar el ritmo de juego. Feliz de estar de nuevo donde soy feliz”.

Esta reaparición no solo es un gran aliciente para el club francés, sino que también es fundamental para la selección paraguaya, que lo considera una pieza irremplazable en de cara a la Copa del Mundo 2026. El jugador encara esta nueva etapa con optimismo, con el firme objetivo de recuperar su mejor nivel y seguir brillando tanto en Francia como en la escena internacional, siendo su regreso, tras más de tres meses fuera, un evento seguido de cerca por todos sus seguidores tanto del club donde milita, como también de la selección albirroja.