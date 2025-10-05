Fútbol Internacional

Julio Enciso reapareció ya sin la cinta protectora en la rodilla

El esperado regreso de “La Joya” al campo de juego es un alivio para el fútbol paraguayo y para su club, el Racing de Estrasburgo, luego de meses de ausencia por una lesión de menisco. El talentoso futbolista oriundo de Caaguazú, pieza clave en la clasificación de Paraguay a una Copa del Mundo tras 16 años, reapareció este fin de semana, ya sin el protector en la rodilla izquierda.

Por ABC Color
05 de octubre de 2025 - 19:12
El delantero paraguayo, Julio César Enciso Espínola (21 años), sin la cinta protectora en la rodilla izquierda.
Desde el inicio de la actual temporada, “La Joya” había lidiado con la molestia usando una cinta protectora a la altura de la rodilla izquierda, un recurso que le permitió ser fundamental en la exitosa campaña clasificatoria de la Albirroja. Sin embargo, la intervención quirúrgica era inevitable, su último encuentro había sido el 11 de junio, representando a Paraguay en la derrota ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas. A partir de entonces, se centró en un riguroso proceso médico y físico que exigió una gran dosis de esfuerzo y paciencia.

El delantero paraguayo, Julio Enciso jugando con la cinta protectora en la rodilla izquierda.
Su debut con el Racing de Estrasburgo se produjo finalmente sin la habitual cinta, una señal clara de la exitosa recuperación de su rodilla izquierda. Él mismo compartió la evidencia del tratamiento superado a través de su cuenta de Instagram. El futbolista reflejó su superación al declarar: “El camino no fue fácil, pero hoy entiendo que cada caída tiene su propósito. Paso a paso, voy a volver a mi mejor versión y recuperar el ritmo de juego. Feliz de estar de nuevo donde soy feliz”.

La publicación de Julio Enciso en su cuanta de Instagram, en la que muestra su rodilla izquierda totalmente recuperada, ya sin la cinta protectora.
Esta reaparición no solo es un gran aliciente para el club francés, sino que también es fundamental para la selección paraguaya, que lo considera una pieza irremplazable en de cara a la Copa del Mundo 2026. El jugador encara esta nueva etapa con optimismo, con el firme objetivo de recuperar su mejor nivel y seguir brillando tanto en Francia como en la escena internacional, siendo su regreso, tras más de tres meses fuera, un evento seguido de cerca por todos sus seguidores tanto del club donde milita, como también de la selección albirroja.

