4-0. Islas Feroe iguala su mejor resultado

Redacción deportes, 9 oct (EFE).- Islas Feroe consiguió el mejor resultado de su historia en partido oficial al golear en el estadio Torsvollur de Torshavn a Montenegro (4-0) para suspirar por una posible clasificación para la fase final del Mundial.

09 de octubre de 2025 - 18:15
El conjunto de Eydun Klakstein es el tercero del Grupo L a cuatro puntos de la República Checa y Croacia que comparten el primer lugar.

La mejoría de Islas Feroe es evidente. De cinco partidos tres los ha ganado. El triunfo más reciente, contundente, fue el logrado ante Montenegro que sufrió su cuarto revés seguido en un duelo que ensalzó a Hanus Sorensen, autor de un doblete, y, sobre todo, a Arni Frederiksberg que asistió en los dos de su compañero y completó, con otros tantos, la goleada de su selección.

