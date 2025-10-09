4-0. Islas Feroe iguala su mejor resultado

El conjunto de Eydun Klakstein es el tercero del Grupo L a cuatro puntos de la República Checa y Croacia que comparten el primer lugar.

La mejoría de Islas Feroe es evidente. De cinco partidos tres los ha ganado. El triunfo más reciente, contundente, fue el logrado ante Montenegro que sufrió su cuarto revés seguido en un duelo que ensalzó a Hanus Sorensen, autor de un doblete, y, sobre todo, a Arni Frederiksberg que asistió en los dos de su compañero y completó, con otros tantos, la goleada de su selección.