Alfaro dice que Japón y Corea son selecciones que exigirán a Paraguay

"Estos son partidos que los elegimos por el nivel, la jerarquía y la complejidad de los rivales, porque sabemos que si nuestra intención es prepararnos para jugar un buen Mundial, tenemos que enfrentar a selecciones que estén por encima de nuestro nivel", afirmó Alfaro en una conferencia de prensa desde la ciudad japonesa de Osaka, donde Paraguay enfrentará este viernes al conjunto nipón.

Cuatro días después, el 14 de octubre, la Albirroja se enfrentará a Corea del Sur, en el segundo amistoso tras su clasificación directa al Mundial de 2026.

El técnico argentino indicó que hubiera sido "más sencillo" enfrentar a selecciones "de menor jerarquía", pero prefirió escoger como rivales "a dos selecciones de las mejores del mundo".

"A mí me sirve enfrentarnos a rivales que sean superiores a nosotros, que nos exijan, que nos demuestren todas las cosas que nosotros tenemos que incorporar para tratar de llegar de la mejor manera a lo que es la próxima Copa del Mundo", enfatizó.

En ese sentido, afirmó que con Japón, entrenada por Hajime Moriyasu, buscan "mejoras desde el punto de vista futbolístico" como parte de un proceso que su plantel "necesita transitar" hasta estar preparado.

"Para mí enfrentar a Japón es enfrentar a una selección de prestigio, es enfrentar a una selección de riesgos", agregó Alfaro.

Entre las fortalezas de Japón, el estratega destacó que posee una "estructura que está sustentada más allá de los nombres propios".

Los nipones fueron los primeros en clasificarse a la Copa del Mundo 2026.

Japón, el mejor combinado asiático del momento, ocupa el lugar 19 en la clasificación de la FIFA y es la selección de Asia más ganadora de su Copa de Naciones, con cuatro trofeos.

Corea del Sur se encuentra en el puesto 23 de clasificación mundial y Paraguay, en el 37.