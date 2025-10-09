'Bolillo' Gómez afirma que Panamá es "la mejor selección de Centroamérica"

El Salvador buscará mantener en condición de local su hegemonía ante Panamá, que nunca ha ganado en el estadio Cuscatlán por las eliminatorias mundialistas, para tratar de mantenerse con posibilidades de clasificarse a la máxima cita del fútbol.

"No me da miedo decir que vamos a enfrentar a la mejor selección de Centroamérica (…). Hemos hecho estudios, hemos trabajado y vamos a enfrentar a la mejor selección de Centroamérica", dijo el colombiano en una conferencia de prensa en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).

Para 'Bolillo' Gómez ambas selecciones están "obligadas a ganar" y advirtió que en el combinado salvadoreño "estamos fuertes, estamos contentos, el resultado no deja eliminado a nadie todavía, pero el que gane va avanzando".

La selección salvadoreña realizará la noche de este jueves su última práctica antes del partido, mientras la de Panamá, que ya se encuentra en la sede del partido, hará posteriormente el reconocimiento de la cancha.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para este duelo los salvadoreños sufren cinco bajas sensibles: la del defensa y capitán, Henry Romero, y otros cuatros defensores.

El Salvador es segunda del Grupo A con 3 puntos tras una victoria de visitante contra Guatemala y una derrrota en casa contra Surinam.

Panamá es tercera con 2 unidades, fruto de igual número de empates.

En este encuentro se verá un aforo disminuido en un 15 % (al menos 4.000 aficionados) debido a una sanción que la FIFA impuso a El Salvador por expresiones de racismo que sufrieron jugadores de Surinam el pasado 8 de septiembre en el partido en San Salvador, correspondiente a la segunda fecha de esta fase de las eliminatorias de la Concacaf.