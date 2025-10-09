Croacia y Modrić, a un paso del quinto Mundial

El encuentro, disputado en el Fortuna Arena, era el obstáculo más difícil que le quedaba a Croacia en la fase de clasificación. El empate ha sido suficiente para mantener a raya a los checos y dejar la clasificación prácticamente sentenciada a favor del conjunto balcánico.

Con este resultado, Croacia iguala a 13 puntos con la República Checa, pero con un partido menos. Lo crucial es que el equipo dirigido por Zlatko Dalic tiene un calendario accesible para cerrar su pase directo: se enfrentará como local a dos selecciones teóricamente más débiles, Gibraltar y las Islas Feroe, y cerrará la fase con una visita a Montenegro.

Para que Croacia pierda el liderato, necesitaría no solo perder uno de sus tres partidos restantes, sino también que la República Checa logre superarla en la diferencia general de goles, algo que parece casi imposible (Croacia tiene un diferencial de +16 frente al +5 de los checos).

La República Checa, consciente de que necesitaba una victoria para depender de sí misma y evitar la repesca, llevó la iniciativa del encuentro. Sin embargo, la ausencia por lesión de Patrik Schick restó la efectividad necesaria en ataque.

Los checos generaron peligro, pero se encontraron con la figura inmensa del portero Dominik Livakovic, quien frustró los intentos de Tomas Soucek, Lukas Provod y Pavel Sulc en la primera mitad. En el segundo tiempo, Tomas Chory y Sulc tampoco pudieron encontrar portería.

Por su parte, Croacia buscó el contragolpe, con Modrić como brillante lanzador de los ataques. No obstante, el otro gran referente, Ivan Perisic (PSV Eindhoven), tampoco estuvo acertado en sus tres oportunidades claras.

El empate final pone a Croacia en una posición inmejorable para asegurar su presencia mundialista. Si no hay sorpresas mayúsculas en las últimas jornadas, el mago de Zadar, Luka Modrić, culminará su esplendorosa carrera internacional en la cita tri-sede de 2026.

Ficha técnica

República Checa (0): Kovar; Coufal, Vitik, Krejci, Zeleny; Cerv, Soucek; Provod (Cerny, min. 76), Sulc (Linger, min. 76), Kusej (Vydra, min. 62); y Chory.

Croacia (0): Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Sucic; Pasalic (Ivanovic, min. 62), Kramaric, Perisic (Fruk, min. 78); y Budimir (Pasalic, min. 62).

Árbitro: François Letexier (Francia). Amonestó a Sucic (min. 73) y a Kramaric (min. 75) por parte de Croacia.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada del Grupo L europeo de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 disputado ante unos 20.000 espectadores.

