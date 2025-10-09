Países Bajos golea a Malta y se afianza en la ruta al Mundial 2026

El combinado neerlandés apuntaló su superioridad en el Grupo G que lidera con paso firme. Con cuatro victorias y un empate en su camino, aventajan en tres puntos a Polonia en un grupo que completan Finlandia y Lituania.

Países Bajos, que contó con Frenkie De Jong como el conductor habitual durante 67 minutos, cumplió el trámite ante el colista del grupo sin grandes alardes, dominando el encuentro desde el inicio.

Los primeros dos tantos neerlandeses llegaron desde el punto penal. El primero, a los 11 minutos, fue cobrado por Gakpo tras una falta de Kurt Shaw sobre Ryan Gravenberch. El delantero, motivado, poco después envió un balón al poste.

Al inicio de la segunda mitad, el destino volvió a sonreír a Países Bajos con un segundo penalti, provocado por una falta dentro del área de Enrico Pepe sobre Wout Weghorst. Gakpo volvió a asumir la responsabilidad y no falló, poniendo el 0-2 en el marcador.

La sociedad Gakpo-Reijnders se consolidó en el tercero, en el minuto 57. Una precisa presión tras pérdida provocó el error del meta Henry Bonello, quien entregó la pelota al atacante del Liverpool. Gakpo asistió a Tijani Reijnders, que marcó a puerta vacía.

El seleccionador Ronald Koeman aprovechó la cómoda ventaja para reservar fuerzas y realizó un triple cambio, dando descanso a De Jong, Jeremie Frimpong y Wout Weghorst.

Ya en el tiempo añadido, Memphis Depay, que entró de cambio, redondeó la goleada neerlandesa al cabecear una asistencia de Denzel Dumfries para el 0-4 definitivo. El próximo desafío de Países Bajos será este domingo, cuando reciba a Finlandia.

Ficha Técnica

Malta (0): Henry Bonello; Juan Corbalan, Kurt Shaw, Enrico Pepe, Ryan Camenzuli; Matthew Guillaumier, Alexander Satariano (Yannick Yankam, m.67); Joseph Mbong (Adam Overend, m.72), Teddy Teuma (Kemar Reid, m.84), Yiyas Chouaref (Jodi Jones, m.84); y Irvin Cardona (Basil Tuma, m.87).

Países Bajos (4): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil Van Dijk, Michy Van de Ven (Quilindschy Hartman, m.85), Jurrien Timber; Ryan Gravenberch, Tijani Reijnders, Frenkie De Jong (Justin Kluivert, m.67); Jeremie Frimpong (Donyell Malen, m.67), Cody Gakpo (Xavi Simons, m.85) y Wout Weghorst (Memphis Depay, m.67).

Goles: 0-1, m.12: Cody Gakpo, de penalti; 0-2, m.48: Cody Gakpo, de penalti; 0-3, m.57: Tijani Reijnders; 0-4, m.93: Memphis Depay.

Árbitro: Duje Strukan (CRO). Amonestó a cinco jugadores de Malta y a Virgil Van Dijk y Memphis Depay de Países Bajos.

Incidencias: Sexta jornada del Grupo G europeo de clasificación para el Mundial 2026 disputado en el estadio Ta’Qali.

Fuente: EFE