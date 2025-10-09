Fútbol Internacional

Países Bajos golea a Malta y se afianza en la ruta al Mundial 2026

El delantero del Liverpool, Cody Gakpo, firmó una actuación estelar con dos penaltis transformados y una asistencia, liderando a la selección de Países Bajos a un contundente triunfo por 0-4 en su visita a Malta. Esta victoria acerca al equipo de Ronald Koeman un poco más a la fase final del Mundial 2026.

Por Arnaldo Benítez
09 de octubre de 2025 - 22:24
Cody Gakpo (C) de Países Bajos celebra con sus compañeros tras anotar el gol del 0-1 durante el partido de fútbol de las Clasificatorias UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Malta y Países Bajos en Ta' Qali, Malta.
Cody Gakpo (C) de Países Bajos celebra con sus compañeros tras anotar el gol del 0-1 durante el partido de fútbol de las Clasificatorias UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Malta y Países Bajos en Ta' Qali, Malta.DOMENIC AQUILINA

El combinado neerlandés apuntaló su superioridad en el Grupo G que lidera con paso firme. Con cuatro victorias y un empate en su camino, aventajan en tres puntos a Polonia en un grupo que completan Finlandia y Lituania.

Países Bajos, que contó con Frenkie De Jong como el conductor habitual durante 67 minutos, cumplió el trámite ante el colista del grupo sin grandes alardes, dominando el encuentro desde el inicio.

Los primeros dos tantos neerlandeses llegaron desde el punto penal. El primero, a los 11 minutos, fue cobrado por Gakpo tras una falta de Kurt Shaw sobre Ryan Gravenberch. El delantero, motivado, poco después envió un balón al poste.

Al inicio de la segunda mitad, el destino volvió a sonreír a Países Bajos con un segundo penalti, provocado por una falta dentro del área de Enrico Pepe sobre Wout Weghorst. Gakpo volvió a asumir la responsabilidad y no falló, poniendo el 0-2 en el marcador.

La sociedad Gakpo-Reijnders se consolidó en el tercero, en el minuto 57. Una precisa presión tras pérdida provocó el error del meta Henry Bonello, quien entregó la pelota al atacante del Liverpool. Gakpo asistió a Tijani Reijnders, que marcó a puerta vacía.

El seleccionador Ronald Koeman aprovechó la cómoda ventaja para reservar fuerzas y realizó un triple cambio, dando descanso a De Jong, Jeremie Frimpong y Wout Weghorst.

Ya en el tiempo añadido, Memphis Depay, que entró de cambio, redondeó la goleada neerlandesa al cabecear una asistencia de Denzel Dumfries para el 0-4 definitivo. El próximo desafío de Países Bajos será este domingo, cuando reciba a Finlandia.

Ficha Técnica

Malta (0): Henry Bonello; Juan Corbalan, Kurt Shaw, Enrico Pepe, Ryan Camenzuli; Matthew Guillaumier, Alexander Satariano (Yannick Yankam, m.67); Joseph Mbong (Adam Overend, m.72), Teddy Teuma (Kemar Reid, m.84), Yiyas Chouaref (Jodi Jones, m.84); y Irvin Cardona (Basil Tuma, m.87).

Países Bajos (4): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil Van Dijk, Michy Van de Ven (Quilindschy Hartman, m.85), Jurrien Timber; Ryan Gravenberch, Tijani Reijnders, Frenkie De Jong (Justin Kluivert, m.67); Jeremie Frimpong (Donyell Malen, m.67), Cody Gakpo (Xavi Simons, m.85) y Wout Weghorst (Memphis Depay, m.67).

Goles: 0-1, m.12: Cody Gakpo, de penalti; 0-2, m.48: Cody Gakpo, de penalti; 0-3, m.57: Tijani Reijnders; 0-4, m.93: Memphis Depay.

Árbitro: Duje Strukan (CRO). Amonestó a cinco jugadores de Malta y a Virgil Van Dijk y Memphis Depay de Países Bajos.

Incidencias: Sexta jornada del Grupo G europeo de clasificación para el Mundial 2026 disputado en el estadio Ta’Qali.

Fuente: EFE

