Diakhaby (Valencia) padece una lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha

El jugador valencianista se someterá a tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la ciudad deportiva de Paterna hasta mejoría clínica, explicó el Valencia en el comunicado, que no concreta plazo de recuperación.

Diakhaby se lesionó en el minuto tres de partido después de notar un pinchazo en una carrera con el exvalencianista Portu en el estadio de Montilivi.

En el club se prevé que el defensa, que no ha podido concentrarse con Guinea para los partidos contra Mozambique y Botsuana, correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, esté varias semanas de baja.