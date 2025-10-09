La EFC recibe con brazos abiertos a Laporta y da por muerta a la Superliga

En los dos días que duró en Roma la asamblea de la novedosa EFC, donde se dieron cita los más de 800 clubes participantes, la Superliga y Laporta fueron los grandes protagonistas.

El mandatario blaugrana dejó clara su intención de volver a formar parte de la UEFA y de la EFC, decisión que, de concretarse de manera oficial, dejaría al Real Madrid en solitario.

Después de un efusivo abrazo con Al-Khelaifi que exhibió la postura del Barcelona, Laporta acudió a una cena de gala junto al resto de clubes en la que, además, coincidió con Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

"Es nuestro amigo, hemos sido amigos, y como dije en mi discurso, los amigos a veces pueden estar en desacuerdo, pero siempre se reconcilian", apuntó este jueves Al-Khelaifi en la rueda de prensa final.

"Y, por supuesto, Joan está aquí, esta es una declaración por su parte. Cree en la EFC. Y estaba muy orgulloso, muy feliz de estar aquí. Eso es lo que me dijo también", añadió.

Al-Khelaifi celebró la presencia de Laporta, aunque su regreso no es todavía oficial, pese a los halagos en ambas direcciones.

"No se trata de la Superliga, se trata de traer a todo el mundo de vuelta a la familia. Y nos hemos sentido honrados y felices, todos los clubes, no solo la junta, de tener al Barcelona de vuelta", dijo.

La presencia de Laporta avivó las conversaciones sobre la Superliga y lo que puede significar para la UEFA.

"La Superliga estaba muerta antes de su inicio", declaró este jueves Al-Khelaifi, tajante, antes de abrir la puerta al regreso del Real Madrid.

"Somos una familia. Queremos que todos vuelvan, es la verdad. También el Real Madrid, esta es su familia y su casa, es el hogar de todos", explicó el catarí.

E insistió en la no viabilidad de la Superliga: "No necesitamos ninguna otra competición, hoy tenemos la mejor competición de clubes y con formatos aún mejores. Eso es lo que queremos y es lo que hasta ahora el Barcelona quiere. Veremos lo que pasa ahora".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, participó en la asamblea y aprovechó para sacar pecho del Mundial de Clubes de 2025, el primero organizado con el nuevo formato y que ganó el Chelsea.

"Obviamente soy parcial, pero puedo asegurar que el Mundial de Clubes fue un gran éxito en todos los sentidos", comentó.

El presidente destacó la afluencia de aficionados a los estadios, una media de 40.000 por partido, y los ingresos que generó la competición, cercanos a los 2 mil millones de dólares, una media de unos 33 millones por partido disputado.

Infantino, además, en una charla con medios después de su discurso, abrió la puerta a la posibilidad de camiar de fecha los mundiales a partir de 2030.

"No se puede jugar en algunos lugares en verano, así que podríamos tener que cambiar el calendario. Lo estamos discutiendo, pero no sólo para ese Mundial, la reflexión es general. Tenemos que tener la mente abierta", dijo.

En este sentido, Al-Khelaifi aseguró que la EFC discutirá con todos los actores y valorará la posibilidad.

"Es un tema importante como para decir nada seguro ahora mismo. Queremos que participen todos los actores en el desarrollo del calendario. Tenemos que tomarnos tiempo para pensarlo. No tenemos que tener miedo de los cambios si son para bien", apuntó en la rueda de prensa posterior al encuentro con los más de 800 clubes.

Durante el evento, Infantino hizo un "paréntesis" para felicitar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la aceptación de la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza por parte del Gobierno de Israel y Hamás.

"Esta primera parte del acuerdo de paz es una noticia fantástica. Es algo que va más allá del fútbol, pero que también incluye al fútbol", añadió tras su intervención a los medios.