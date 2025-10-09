Laporte se suma a los entrenamientos con trabajo extra

La baja por lesión muscular de Dean Huijsen aceleró el regreso de Laporte a la selección. Central titular y pieza clave en la defensa de Luis de la Fuente en la conquista de la Eurocopa 2024, el seleccionador ya había confesado que tenía en mente su regreso en cuanto ganase ritmo de competición en el Athletic tras un verano de incertidumbre buscando una salida de Arabia Saudí.

Tras incorporarse a última hora del miércoles a la concentración en la Ciudad del Fútbol, Laporte fue uno más en el grupo tras el reencuentro con sus compañeros. Completó toda la sesión y cumplió con un trabajo añadido para probar su físico. De la Fuente siguió de cerca su estado actual para valorar la aportación que tendrá al equipo en los partidos ante Georgia, el sábado, y Bulgaria, el próximo martes.

Durante una hora y quince minutos se ejercitó el grupo de 25 internacionales españoles en el campo principal, el A, de la Ciudad del Fútbol, donde De la Fuente siguió realizando pruebas para decidir los cambios que tiene que introducir en un once con bajas. Con un inicio físico antes de trabajar con balón, espacio para la táctica y los partidos en espacios reducidos así como ejercicios de finalización para afinar la puntería.

Antes del entrenamiento, cuerpo técnico y jugadores guardaron un minuto de silencio en memoria del padre de Alejandro Benito, fisioterapeuta de la selección.

La preparación del primero de los partidos de la ventana de octubre, el que disputará España el sábado en el Martínez Valero ante Georgia (20:45 h/18:45 GMT), la cerrará en la Ciudad del Fútbol en la mañana del viernes con una última sesión desde las 11:00 horas, antes de volar a las 18:00 horas a Elche.