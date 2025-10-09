Paunovic abre la lista de técnicos destituidos en Primera y se suma a los tres de Segunda

El exfutbolista del Atlético de Madrid dirigió al conjunto ovetense en ocho partidos en la máxima categoría del fútbol español, con sólo dos victorias y seis derrotas, que lo mantienen en el 17º puesto de la tabla, después de haber conseguido el histórico ascenso desde Segunda, 24 años después, al término de la pasada campaña.

Paunovic se une así a los tres técnicos destituidos hasta ahora en LaLiga Hypermotion (Segunda División).

El primer entrenador en caer este curso fue el neerlandés Johan Plat, quien estaba al frente del banquillo del Castellón desde enero pasado, cuando sustituyó a su entonces jefe, Dirk Schreuder, y logró la salvación del equipo levantino en la categoría de plata al final de la temporada 2024-2025.

Tras no haber sido capaz de conducir al equipo a ninguna victoria en los cinco primeros encuentros de la actual campaña, fue despedido el 15 de septiembre.

Apenas una semana después llegó el siguiente: Raúl Llona. El 22 de septiembre, la Cultural y Deportiva Leonesa anunció la rescisión de su contrato después de que el equipo encajara ese fin de semana una derrota por 1-3 ante el Castellón, que precisamente estrenaba a Pablo Hernández como nuevo técnico.

El tercer entrenador destituido en Segunda fue Asier Garitano en el Sporting de Gijón, club del mexicano Grupo Orlegi. El club asturiano anunció su despido el 5 de octubre, después de que, de nuevo, el Castellón se impusiera por 3-1 a un conjunto rojiblanco que encadenaba su quinta derrota consecutiva y sentenciara a un nuevo técnico en la categoría de plata del fútbol español.

Garitano había asumido el cargo en abril pasado, tomando el relevo de Rubén Albés en un momento muy delicado para la entidad en lo deportivo, enfrentándose en su primera semana al Eldense en un duelo directo en la lucha por la permanencia en Segunda.

Con el vasco al frente, los rojiblancos vencieron en ese partido y cambiaron radicalmente la dinámica de resultados en el tramo final de Liga para lograr una holgada permanencia, finalizando en undécima posición.