5-0. Triplete de Haaland; Sorloth asiste y Noruega hace pleno

El cuadro de Stale Solbakken tiene en la mano el regreso, veintiocho años después, a la fase final de un Mundial. El último fue el de Estados Unidos 1998 pero ahora, con seis triunfos seguidos, mantiene una distancia sideral con sus perseguidores. Italia, segunda, está a nueve puntos. Igual que Israel, tercera.

Con Haaland inspirado es difícil frenar a Noruega que ha ampliado a ocho sus triunfos consecutivos. Ha hecho historia. Es su mejor racha. Caso aparte merece el delantero del Manchester City.

Haaland lleva diez partidos consecutivos con gol. Y totaliza 51 en los 46 encuentros internacionales que ha jugado. En lo que va de curso, entre su aportación al City y a la selección, lleva veintiún tantos en los doce compromisos que ha participado.

Y eso que a los seis minutos pudo abrir el marcador pero el meta del Hamburgo Daniel Peretz detuvo el tiro desde los once metros.

La fiesta anotadora en el estadio Ullevaal de Oslo arrancó doce más tarde, en el 18, cuando un centro de Sorloth desde la derecha fue cabeceado a la red por el defensa Anal Khalali cuando pujaba por el balón con Antonio Nusa, del Leipzig.

Haaland inauguró su cuenta cerca de la media hora, en el 27, con otra asistencia de Sorloth. El jugador del Atlético Madrid dirigió una rápida transición que nació en el centro del campo, envió la pelota a su compañero y el delantero del City culminó el mano a mano.

El tercero, un minuto después, también fue un autogol. Encaraba Haaland, despejó el portero y la pelota rebotó en la espalda de Idan Nachmias y se metió en la portería.

Con Israel entregado y sin opciones todo fue más fácil para Haaland a pesar de que el ritmo decayó en la segunda mitad. El meta del sevilla Orjan Nyland no tuvo apenas trabajo.

Haaland hizo el cuarto en el 63, a pase de Antonio Nusa, que también le asistió en el quinto, anotado en el 72 y que redondeó la goleada noruega ante Israel.