Corinthians y Ferroviária se citan en semifinales

En el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, el vigente bicampeón Corinthians dejó sin opciones al local Boca Juniors y se impuso por 4-0 con un triplete de Gabi Zanotti y una última conquista de Jhonson.

A segundo turno en el mismo escenario, Ferroviária doblegó a Independiente del Valle con un categórico 3-0 con los tantos de Raquel, Vendito y Mariana Santos.

Este domingo se completarán las semifinales con los últimos dos partidos de cuartos: el Colo Colo chileno jugará con el paraguayo Libertad en el Estadio Florencio Sola de Banfield, mientras que por la noche en ese mismo escenario se enfrentarán el Deportivo Cali colombiano con el São Paulo brasileño.

Las semifinales se disputarán este miércoles y los partidos por el tercer puesto y la final se disputarán el sábado 18 de octubre en el Estadio Florencio Sola.

La Copa Liberadores Femenina, que bajo esta denominación se juega desde 2009, tiene en su palmarés de campeones a Corinthians con cinco conquistas, Sao José con tres, Ferroviária y Santos con dos, mientras que Palmeiras, Colo Colo, Sportivo Limpeño y Atlético Huila la ganaron en una oportunidad.