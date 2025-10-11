De la Fuente descarta a Laporte

Laporte llegó a la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol a mitad de semana, citado de urgencia ante la lesión muscular de Dean Huijsen. El central del Athletic Club es el jugador elegido por De la Fuente para no vestirse en Elche, en el único descarte que tenía que realizar.

El baile de dorsales provocará que Jorge de Frutos busque su segundo partido como internacional pasando del 14 al 2 que habitualmente luce Dani Carvajal. El 7 de Álvaro Morata pasa a Yeremy Pino, el 5 de Huijsen a Dani Vivian, el 10 de Dani Olmo a Jesús Rodríguez, el 16 de Rodri a Álex Baena, el 17 de Nico Williams a Alejandro Grimaldo o el 19 de Lamine Yamal a Samu.

Además, Borja Iglesias regresa a la selección española luciendo el 9 y Marcos Llorente lo hará con el 14.

Los dorsales de la selección española en el tercer partido de clasificación al Mundial 2026, ante Georgia son:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy