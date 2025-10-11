Gimnasia de Mendoza asciende a Primera en Argentina

El Lobo, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, se impuso en una tensa pugna jugada en el estadio de Platense, donde el delantero Luis Silba (77’) puso en ventaja a Deportivo Madryn.

Pero, en el tiempo de descuento llegó la oportunidad de la igualdad para Gimnasia, con un penal que Facundo Lencioni (94’) mandó a la red para llevar la final al tiempo suplementario, en el que no hubo más emociones.

El encuentro debió resolverse entonces en el desempate por penales, donde el portero César Rigamonti se vistió de héroe para Gimnasia al atajar dos remates, una gran actuación secundada por sus compañeros, que anotaron tres disparos para el 3-0 final desde el punto blanco.

De este modo, Gimnasia regresa a la primera categoría después de 41 años, ya que no jugaba desde la época en la que se disputaban los campeonatos nacionales, antes de que se implementara el formato de torneos cortos.

El Lobo será el tercer club de la provincia de Mendoza en el campeonato mayor de Argentina, a la par de Godoy Cruz e Independiente Rivadavia.

A Deportivo Madryn, por otro lado, le queda otra oportunidad para ascender a través del torneo Reducido, que disputará junto a otros siete rivales en busca del segundo boleto a la máxima categoría. AFP