Enzo Fernández, baja en Argentina por lesión

“El futbolista de Chelsea Enzo Fernández queda desafectado de la gira por una sinovitis en su rodilla derecha”, anunció la selección en un escueto comunicado en sus redes sociales.

Enzo Fernández, que fue titular ante Venezuela y actuó 78 minutos, queda así al margen del cotejo amistoso que la Albiceleste disputará el martes próximo ante Puerto Rico en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (21:00), que cambió de día y sede, ya que originalmente se iba a jugar el lunes en el Soldier Field de Chicago.

Sin embargo, el partido fue trasladado en medio de las protestas que vive esa ciudad del norte de Estados Unidos contra las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump.

La baja de Fernández se suma a la de Franco Mastantuono (Real Madrid) , que había sido descartado poco antes del duelo contra Venezuela por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, y regresó de inmediato a España para continuar allí su recuperación. AFP