La afición portuguesa rinde homenaje a Diogo Jota en el partido frente Irlanda

En el minuto 21, que era el número de la camiseta que llevaba Jota, los hinchas portugueses se pusieron de pie y rindieron una emocionada ovación en memoria de su compatriota, que fuera delantero del Liverpool.

Su imagen con el mensaje "Por ti para siempre Diogo Jota" fue proyectada en una pantalla del estadio de Alvalade, de Lisboa, donde este sábado se disputa el encuentro de la séptima jornada de la clasificación para el Mundial de 2026 entre Portugal e Irlanda, que están en grupo F.

Durante la rueda de prensa previa al partido de este sábado, el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, afirmó el viernes que el equipo tiene la "misión" de cumplir el sueño Diogo Jota de ganar el Mundial.

Portugal se enfrenta a la selección irlandesa en el que será su primer partido en suelo luso desde el fallecimiento del delantero y su hermano, el que fuera jugador del Penafiel André Silva, en un accidente de tráfico en Zamora (España) el pasado mes de julio.

