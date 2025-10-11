Mundial Sub 20 Chile: Colombia derrota a España y está en semifinales

Neyser Villarreal apareció en los momentos clave y, con una tripleta, condujo a los cafeteros a vencer 3-2 a España ayer en Talca, por los cuartos del Mundial Sub-20, asegurando el ansiado pase a semifinales.

Villarreal, de 20 años, jugador del bogotano Millonarios y seguido por varios clubes europeos, logró los goles a los minutos 38, 64 y 89. Rayane Belaid (56’) y Jan Virgili (59’) marcaron los goles de La Roja, aprovechando un breve lapsus defensivo de Colombia que se prolongó apenas tres minutos, pero suficiente para que España diera vuelta al marcador.

Los europeos se habían puesto arriba en el marcador y parecía dominar el partido, pero Villarreal, que en breve se unirá al Cruzeiro de Belo Horizonte, le devolvió a Colombia la esperanza con dos goles haciendo gala de su velocidad y buen tino para definir.

La mala noticia para Colombia es que se quedará sin Villarreal para las semifinales tras ver una nueva tarjeta amarilla ante España, lo que completa su acumulación y le impedirá estar en el próximo partido del Mundial Sub-20.

Los cafeteros buscarán el boleto a la final el miércoles en Santiago frente al ganador del cruce de cuartos entre Argentina y México, que se disputaba este sábado en segundo turno, en la capital chilena.

Las otras semifinales

Para este domingo están programadas los otros dos ecuentros por semfinales del Mundial Sub 20 de Chile. A las 17:00, en el estadio Rancagua, Estados Unidos se enfrentará a la selección de Marruecos y cierran la programación, a las 20:00, Noguega con Francia, en Valparaiso.