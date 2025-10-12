3-0. Sucic sentencia, Modric dirige y Croacia pone un pie y medio en el Mundial

La inesperada derrota de la República Checa ante las Islas Feroe (2-1) en el duelo anterior dejó al conjunto balcánico prácticamente clasificado. Sumó su quinta victoria a las que hay que añadir un empate. Con un partido menos, supera en tres puntos al combinado checo, al que le resta solo uno por jugar.

Croacia goleó a los checos (5-1) en la segunda jornada y empató sin goles el pasado miércoles. Sin embargo, en caso de empate a puntos, es la diferencia general de tantos la que determina los puestos.

No obstante, el equipo de Zlatko Dalic recibe a Islas Feroe en noviembre. Un punto le da matemáticamente el pase a la fase final del Mundial.

Croacia, con Sucic, Ante Budimir y Modric en el banquillo inicialmente, tomó ventaja a la media hora con el gol del jugador del Rijeka Toni Fruk, de cabeza, tras un centro de Marco Pasalic. Tras el descanso, Dalic dio entrada a Sucic, que jugó toda la segunda parte, y a Josko Gvardiol, del Manchestr City, Ivan Perisic y Luka Modric, pesos pesados del equipo.

Pudo ampliar su ventaja en el minuto 57 Croacia con un penalti que ejecutó Lovro Majer y que detuvo el meta visitante, Jaylan Hankins. Pero después llegó el de Sucic. El jugador de la Real Sociedad aprovechó un rechace para batir a su rival por segunda vez y sentenciar la victoria que pone, prácticamente, a Croacia en la fase final con dos jornadas de antelación. En el añadido, con el partido casi cerrado, Martin Erlic llevó a la red un balón de Lovro MAjer para redondear la victoria croata.