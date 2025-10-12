Andrés Martín sigue como máximo anotador pese a no marcar

Una circunstancia que no supieron aprovechar ni Agus Medina (Albacete), ni su compañero de equipo Asier Villalibre, ni el atacante del Deportivo de La Coruña Zakaria Eddahchouri, que arrancaron la jornada con un tanto menos, cinco, que Andrés Martín para igualar al jugador del conjunto cántabro.

Objetivo que, por momentos, sí pareció lograr Eddahchouri, tras marcar en el campo del Málaga, un tanto que finalmente no subió al marcador tras comprobar el colegiado en las imágenes de vídeo que el jugador del equipo gallego había cometido falta a un defensor.

Sequía goleadora que no desaprovechó del delantero de la Real Sociedad B Gorka Carrera para unirse a Agus Medina, Villalibre y Eddahchouri en la segunda plaza de la clasificación con un total de cinco tantos, tras firmar el sábado un doblete ante el Andorra.

Igualmente contabilizan cinco dianas el centrocampista del Almería Adrián Embarba, que firmó el segundo de los cuatro goles (4-2) por los que el equipo andaluz se impuso al Zaragoza y el atacante ecuatoriano Jeremy Arévalo, que anotó el único gol del Racing en la derrota (2-1) del conjunto cántabro en su visita al campo del Sporting de Gijón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

-- Clasificación tras la disputa de la 9ª jornada:

- Con 6 goles: Andrés Martín (2p) (Racing Santander).

- Con 5 goles: Agus Medina (Albacete); Embarba (Almería); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); Villalibre y Jeremy (ECU) (Racing Santander); Carrera (Real Sociedad B)

- Con 4 goles: Arribas (2p) (Almería); Tabatadze (GEO) (Cádiz); Chupe (Málaga); Gelabert y Dubasin (BEL) (Sporting Gijón).

- Con 3 goles: Puertas y Jon Morcillo (1p) (Albacete); Villahermosa (Andorra); Fer Niño (Burgos); Cipenga (CGO) y Cala (1P) (Castellón); Marcos Fernández (Ceuta); Yeremay (1p) (Deportivo); Ale García (Las Palmas); Rafa Rodríguez (Málaga); Carlos Fernández (1p) (Mirandés).

- Con 2 goles: Escriche (Albacete); Leo Baptistao (BRA), Nico Melamed y Lopy (SEN) (Almería); Min-su (KOR), Lautaro (URU) (1p) y Gael Alonso (Andorra); Curro (1p), Mateo Mejía (COL), Appin (FRA) y David González (1p) (Burgos); Ocampo (URU) (Cádiz); Camara (GUI) (Castellón); Jacobo González (1p) (Córdoba); Diego Collado (Cultural); Luismi Cruz y David Mella (Deportivo); Martón (Eibar); Alemañ, Faye (SEN) y Sola (Granada); Sergi Enrich (Huesca); Miguel de la Fuente, Naim García y Duk (CVE) (Leganés); Iván Gil (Las Palmas); Gonzalo Petit (URU) y Rafa Bauza (Mirandés); Iñigo Vicente y Sangalli (Racing Santander); Mikel Rodríguez y Astiazaran (Real Sociedad B); Gaspar (Sporting); Amath (SEN), Latasa (1p) y Chuki (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza).

- Con 1 gol: Lazo (Albacete); Bonini (ITA), Chirino (NED) y Puigmal (Almería); Marc Domenech, Olabarrieta y Alex Calvo (Andorra); Grego Sierra y Florian Miguel (FRA) (Burgos); García Pascual, Suso y Sergio Ortuño (Cádiz); Sienra (ARG), Suero, Barri, Mamah (NIG) y Jakobsen (DEN) (Castellón); Rubén Díez (1p), Koné (CIV), Obeng (GHA), Matos y Youness (MAR) (Ceuta); Fuentes, Kevin Medina, Vilarrasa, Carracedo (1p) y Dalisson (Córdoba); Hinojo, Chacón, Sobrino y Manu Justo (Cultural); Mario Soriano, Escudero, Samuele Mulattieri (ITA) y Barcia (Deportivo); Arbilla, Álvaro Rodríguez, Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Jon Bautista y Adu Ares (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús, Alcaraz y Oscar Naasei (GHA) (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo, Enol, Liberto, Daniel Luna (COL) y Ntamack (FRA) (Huesca); Lukovic, Enrique Clemente y Barcia (Las Palmas); Diego García (1p) y Roberto López (Leganés); Adrián Niño y Dani Lorenzo (Málaga); Pablo López y Barea (Mirandés); Gustavo Puerta (COL) y Peio Canales (Racing Santander); Ochieng (KEN), Mariezkurrena (1p) y Lebarbier (FRA) (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Guille Rosas y Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer, Marcos André (BRA), Maroto y Ponceau (FRA) (Valladolid); Bazdar (BIH), Sebas Moyano, Kodro (BIH) y Soberón (Zaragoza)

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba).