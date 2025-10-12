Central homenajea a Russo acercándose a la punta

La previa del cotejo en casa de Vélez estuvo cargada de emotividad debido a los tributos rendidos por ambos clubes al técnico argentino, quien murió el miércoles a los 69 años en Buenos Aires tras varios meses con problemas de salud.

Miguelito ganó títulos con ambas instituciones: con Vélez, el Clausura de 2005, su primera corona en primera división; con Central, el de la segunda categoría en 2013 y la Copa de la Liga en 2023.

Las escuadras exhibieron en el campo los trofeos conseguidos por el DT en sus respectivos cuadros junto a una fotografía suya celebrando el título de 2005 con la palabra “Campeón” en el fondo. “Miguel para nosotros fue todo, fue como un padre. Todos los que estamos acá, desde ese tiempo, le debemos todo a él, él fue el que nos potenció y nos hizo salir campeones” , dijo Ignacio Malcorra, mediocampista de Rosario, donde Russo es especialmente querido.

El Canalla, comandado por Ariel Holan, se puso en ventaja con un cabezazo de Alejo Veliz (17’) , pero el Fortín igualó en el segundo tiempo con un golazo de tiro libre de Manuel Lanzini (51’).

Las emociones llegaron en el tiempo agregado, con un penal sancionado a instancias del VAR que Malcorra (97’) mandó a la red

Vélez, entrenado por Guillermo Barros Schelotto, sufrió además la expulsión de Rodrigo Aliendro en el descuento (102).

La victoria rosarina en Liniers dejó al rojo vivo la lucha por el primer puesto en el Grupo B, donde Riestra (23 puntos) es el líder, seguido ahora por Vélez (22) y Rosario Central (21).

Central lleva tres victorias en fila, es el único invicto del campeonato y aún tiene un partido pendiente de resolución contra Sarmiento.

Por otro lado, Racing dio otro paso en su recuperación al superar a Banfield por 3-1 con tantos de Bruno Zuculini (26’ y 60’) y Adrián Balboa (91’).

La Academia, undécima del A con 15 puntos, busca acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs después de un mal arranque de campeonato. Bruno Sepúlveda (90+3) señaló el del honor para Banfield, que se derrumba con tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros. .

En Córdoba, Estudiantes de La Plata, tercero del Grupo A, rescató un empate agónico a expensas de Belgrano, en un partido que terminó 1-1.

Nicolás Uvita Fernández (68’) puso al frente al Pirata, décimo de la misma zona, pero el Pincha llegó a la igualdad en un rebote desafortunado para Gabriel Compagnucci (94’, en contra).

En el inicio de la jornada sabatina, Talleres de Córdoba, noveno del Grupo B, consiguió tres puntos importantes para su misión de continuar en primera, al doblegar por 2-1 como visitante a Gimnasia La Plata, décimo.

Federico Girotti (1’) abrió muy temprano la cuenta para el equipo cordobés, igualó enseguida Bautista Merlini (7’) al capitalizar un error defensivo y, en tiempo de descuento, llegó el gol definitivo de Augusto Schott (93’). AFP