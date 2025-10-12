Costa Rica busca colocarse en zona de clasificación ante una Nicaragua al filo del abismo

Con Haití y Honduras, ambos con 5 puntos, liderando el Grupo C, la selección de Costa Rica (3 unidades), necesita meterse en zona de clasificación directa o de repesca con urgencia y conseguir su primera victoria en esta fase, tras sumar tres empates de forma consecutiva.

El rival será Nicaragua, que apenas suma un punto y que si cae derrotada el lunes en el Estadio Nacional de San José, prácticamente se despedirá de cualquier opción de clasificación al Mundial.

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, no podrá contar para el partido con el zaguero Alexis Gamboa ni con el centrocampista Orlando Galo, ambos estelares del equipo, debido a que acumularon tarjetas amarillas en el empate sin goles del pasado jueves como visitantes frente a Honduras.

Sí estará en el arco el experimentado Keylor Navas y baluartes defensivos como Francisco Calvo y Kendall Waston, además del trío de atacantes conformado por Josimar Alcocer, Manfred Ugalde y Alonso Martínez.

Costa Rica salió viva de Honduras, pues de haber perdido ese partido sus opciones de clasificación al Mundial se hubieran reducido al mínimo.

Ahora, el equipo costarricense depende de sí mismo para ganar el grupo y obtener el boleto directo al Mundial. Para conseguir la clasificación, Costa Rica debe ganar los tres partidos que restan en el calendario: el lunes en casa frente a Nicaragua; y en noviembre como visitante contra Haití y como local ante Honduras.

Costa Rica, que ha jugado 6 mundiales en su historia, los últimos 3 de forma consecutiva, tiene poco margen de error en lo que resta de la eliminatoria, ya que si cede puntos en alguno de los partidos pasará a depender de otros resultados de sus rivales.

Por su parte, Nicaragua, que nunca ha ido a un Mundial y que por primera vez disputa una fase final eliminatoria, necesita dar la gran sorpresa y un resultado que sería histórico en San José para mantener con vida el sueño mundialista.

Ya dio una sorpresa en el primer partido de esta fase al empatar en casa contra Costa Rica 1-1 en septiembre pasado, y el objetivo del seleccionador, el chileno Marco Antonio Figueroa, será repetir una gesta similar.Tras la derrota 0-3 el pasado jueves ante Haití, Figueroa anunció que dejará fuera a varios futbolistas por su bajo desempeño.

La fase final de la eliminatoria de la Concacaf se disputa en tres grupos. El primer lugar de cada grupo se clasificará al Mundial, mientras que los dos mejores segundos lugares obtendrán el derecho a disputar el torneo de repesca intercontinental.

Costa Rica: Keylor Navas, Carlos Mora, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Aaron Murillo, Allan Cruz; Josimar Alcocer, Manfred Ugalde y Alonso Martínez.

Nicaragua: Miguel Rodríguez, Justin Cano, Henry Niño, Oscar Acevedo, Emmanuel Gómez, Josué Quijano; Jason Coronel, Junior Arteaga, Juan Barrera; Ariel Arauz y Ariagner Smith.

Árbitro: el salvadoreño Ismael Cornejo.

Hora: 20.00 local (2.00 GMT del martes).