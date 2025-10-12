El Villarreal ante el reto de Miami y devolver parte del abono a los socios que no viajen

Vila-real (Castellón), 12 oct (EFE).- El Villarreal, una vez se ha hecho oficial la disputa del partido de LaLiga ante el Barcelona del próximo 20 de diciembre en el estadio Hard Rock de Miami, debe afrontar a partir de esta semana el reto de preparar y organizar un desplazamiento masivo a Estados Unidos, así como la devolución del dinero proporcional a aquellos socios que decidan no viajar con el equipo.